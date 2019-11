DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta denuncia um esgoto a céu aberto no bairro Novo Recanto, em Sobral.

Confira a denúncia na íntegra:

"Olá, Sobral 24 horas, favor publiquem o que tá acontecendo aqui no Novo Recanto, mais uma vez o esgoto estourou, já faz mais de semana, o pessoal do saae vieram ontem e consertaram o esgoto da quadra 01 e na quadra 03 que não tava com esse problema estourou, tá um fedor horrível, será que isso nunca vai ser realmente solucionado, será que o que nunca falha é a taxa de esgoto, por favor nos ajudem e publiquem, atenção SAAE resolva isso a comunidade não aguenta mais."