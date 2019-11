DENÚNCIA: PREFEITURA DE SOBRAL HÁ TRÊS MESES NÃO PAGA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR

Internauta envia denúncia, relatando que os motoristas do transporte escolar do município de Sobral estão com os salários atrasados há três meses.





Veja a denúncia:

"É sobre a prefeitura de Sobral.Os motoristas que tem carros agregado à prefeitura estão a quase três meses sem receber seus pagamentos isso é uma vergonha já que dizem que sobral tem a melhor educação do Brasil...Como assim pois pra ser a melhor tem que ser melhor em tudo .Agora só porque o aluno fecha a prova isso quer dizer que é uma educação nota 10.



Queremos uma resposta do secretário da educação porque esse descaso com nós motoristas somente a gente recebe dinheiro atrasado todos os outros funcionários da educação recebe em dia isso é uma grande vergonha temos compromisso igualmente vcs. Somos pais, temos família, o comércio não vende pra pagar com 90 dias não prefeito Ivo Gomes e Secretário Herbert Lima tenham vergonha e paguem a gente porque dinheiro pra fazer praça em Sobral tem né... Agora pra pagar os motoristas vcs ficam enrolando . tenham vergonha e paguem a gente."