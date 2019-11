Bebê nasce com duas cabeças e três braços e choca pais

Caso raro aconteceu na Índia.

Um casal de indianos ficou chocado após o nascimento dos filhos. Cientes de que seriam pais de gêmeos siameses, Babita Ahirwar e seu marido, Jaswant Singh Ahirwar, foram surpreendidos ao ver que as duas crianças, na verdade, compartilhavam os mesmos órgãos internos, no entanto, com duas cabeças separadas. O caso, que aconteceu no último dia 23, teve grande repercussão na Índia.





– Foi um sentimento confuso quando as enfermeiras me entregaram o bebê. Inicialmente, pensei que fosse um gêmeo, mas quando as enfermeiras removeram a toalha, fiquei chocado ao ver nosso primogênito com duas cabeças e três mãos – disse a mãe, Babita, à imprensa internacional.





Na medicina, o caso raro é descrito como dicephalus parapagus e é comum em cerca de 11% dos nascimentos de siameses. Neste caso, os gêmeos são unidos lado a lado pelo quadril, pelo abdômen e no peito, no entanto, as cabeças são separadas. Os corpos podem apresentar duas, três ou até quatro braços e duas ou três pernas.





De acordo com os médicos que realizaram o parto, os irmãos têm três mãos e uma delas tem a palma colada na outra.





O caso é inédito no local e, por esta razão, os médicos ainda não sabem se será possível separar os irmãos. O fato de os órgãos internos serem compartilhados, como o coração, dificulta o diagnóstico.





O histórico de bebês siameses na Índia não possui bons antecedentes. Neste caso em especial, os médicos estão céticos de que os gêmeos irão sobreviver.





(Pleno News)