Detran fará leilão de veículos e sucatas com peças a partir de R$ 100

Profissionais previamente cadastrados também podem adquirir peças de sucata.

Cerca de 1.300 exemplares entre carros, motocicletas e peças de sucatas serão disputados em leilão do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran), entre quinta-feira (21) e sábado (23). Os carros de passeio e os utilitários do tipo 4x4 podem ser adquiridos em lances entre R$ 2 mil e R$ 10 mil. E as motocicletas, incluindo motonetas e ciclomotores, entre R$ 100 e R$ 3 mil.





Também serão comercializadas peças de sucatas para os profissionais com cadastro prévio realizado no site do Detran . No Leilão, as visitas começam nesta quarta-feira (21), porém as compras só podem serem feita nos dias do evento, presencialmente ou por meio do site do leiloeiro. As vendas serão realizadas no pátio da Montenegro Leilões, na Rua Ademar Paula, nº 1000, no Passaré.





Nos dias do evento, as visitas começam às 9h e o leilão às 10h. Caso a compra seja feita online, é preciso fazer o cadastro antecipado no site da empresa. No Leilão do Detran é gerado um boleto que deve ser pago em até 5 dias úteis em seu valor integral. A partir do dia 8 de janeiro de 2020, os compradores devem comparecer ao órgão para emissão e pagamento das taxas, fazer vistoria e a transferência convencionais.





A ação tem o objetivo de retirar do pátio os veículos que foram apreendidos pelo órgão e que não foram resgatados pelos proprietários, como esclarece a gerente do Núcleo de Leilões, Mari Guerreiro. “Nós não pudemos continuar com a fiscalização, recolhendo os veículos irregulares nas vias e guardar por tempo determinado. Então a resolução nos respalda para que, depois de cumprido o período de apreensão de 60 dias, entre em processo de hasta pública”.





Os veículos adquiridos serão entregues sem nenhum débito anterior ao leilão. Os compradores devem pagar apenas as tarifas como a de transferência, confecção de placa, entre outros. Mari Guerreiro aconselha que os compradores visitem as peças antes de adquirir e se preparem financeiramente. “O Leilão é uma coisa muito empolgante. Veja até quanto você pode ir e espere uma nova oportunidade”, finaliza.





