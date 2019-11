DF - Família se desespera com bebê de 1 dia que sumiu do hospital

Polícia do Distrito Federal investiga o caso, mas não possui suspeitos.

No Distrito Federal, uma família desesperada denunciou o Hospital Regional de Taguatinga, nesta quinta-feira (28), após o sumiço de um bebê recém-nascido. O menino desapareceu durante a madrugada, apenas um dia após o parto.





A família afirmou que uma funcionária levou a criança para fazer exames e não voltou mais. O caso foi registrado na 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga) como subtração de incapaz e os policiais investigam sequestro.

A Secretaria de Saúde se manifestou e, através de nota, confirmou que a mãe do bebê, que se chama Miguel Pietro, avisou do desaparecimento. Os responsáveis então teriam olhado todas as 15 câmeras de segurança, mas não identificaram nenhum suspeito.





(Pleno News)