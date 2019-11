Sequência de 11 assassinatos é registrada em apenas 48 horas na Grande Fortaleza

A onda de violência começou no fim de semana e se estendeu em cinco cidades da RMF.

Nas últimas 48 horas, a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) registrou, ao menos, 11 novos casos de assassinatos com características de execuções sumárias. Os crimes ocorreram na Capital e nos Municípios de Maracanaú, Caucaia e Horizonte. Os crimes ainda estão sob investigação da Polícia, mas apenas um suspeito foi preso. As autoridades atribuem a matança aos conflitos entre membros de facções criminosas na disputa por território e em “acertos de contas”.





Em todos os casos, as vítimas foram mortas com tiros na cabeça, uma marca dos crimes praticados por ordem dos chefões dos grupos criminosos. Os corpos se espalham por ruas, avenidas, becos e estradas nas cidades da Zona Metropolitana.





Veja a seguir, a sequência dos últimos crimes registrados na RMF:





1 – (26/11) – Terça-Feira – Fausto Chaves Ferreira, 33 anos, foi morto a tiros na porta do condomínio Jos´pe Lino da Silveira, no bairro Araturi, em Caucaia. Os assassinos fugiram de morto. O crime ocorreu a poucos metros da Base do Raio/Caucaia.





2 – (26/11) – Terça-Feira – Marcos Antônio Barbosa Barros, 24 anos, conhecido por “Marquinhos da Vacaria”, ex-presidiário, foi assassinado a tiros em plena Avenida Dom Almeida Lustosa, no Distrito da Jurema, em Caucaia. A poucos metros dali havia uma blitz da Polícia Militar. Mesmo assim, os assassinos fugiram de moto.





3 – (26/11) – Terça-Feira – Daniel Viana Sampaio, 22 anos, entregador de água, foi morto na Rua Pato Branco, no bairro Granja Lisboa (Grande Bom Jardim), por ordem de uma facção. O rapaz recebeu vários tiros à queima-roupa, apenas porque era morador do bairro vizinho, a Grana Portugal, dominada por uma facção rival da que domina a Granja Lisboa.





4 – (26/11) – Terça-Feira – Álisson Kauê Silva de Sousa, 22 anos, foi morto, a tiros, na Rua Lucas Pinto, no bairro Carlito Pamplona. O crime teria sido ordenado por uma facção que comanda o tráfico de drogas na área.





5 – (26/11) – Terça-Feira – Othoniel Sousa Filho, 14 anos, morreu no Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro), onde estava internado desde a tarde do último domingo (24), depois que foi espancado por um grupo de bandidos ligados a uma facção e a torcida organizada. O menor foi agredido porque estava usando uma camisa do time do Ceará e seguia para a Arena Castelão.





6 – (26/11) – Terça-Feira – Claudevan Silva Leite, 42 anos, foi baleado e morto na calçada de um templo religioso, na Comunidade Ouro Verde, no bairro Vila União. A Polícia prendeu um suspeito do crime, Valmir Sousa Santos, e este conformou que o caso se deveu a disputa por território da venda de drogas.





7 – (27/11) – Quarta-Feira – Matheus Demétrio Agostinho, 18 anos, foi assassinado dentro de sua residência, no Beco do Dom, no Distrito de Taquara, em Caucaia. Segundo a Polícia, bandidos armados, de uma facção, invadiram a casa e eliminaram a vítima por ordem do tráfico.





8 – (27/11) – Quarta-Feira – Carlos Alberto Franco da Rocha, 20 anos, era cadeirante e foi morto, a tiros, na rua 110 do bairro Planalto Caucaia, em Caucaia, na RMF. Uma criança de 3 anos, sobrinha da vítima, foi atingida por uma bala perdida. A vítima era ameaçada por uma facção e havia se tornado paralítica após ser baleada em um atentado anterior.





09 – (27/11) – Quarta-Feira – Um jovem identificado apenas por Ítalo, foi assassinado, a tiros, na Estrada da Furna da Onça, que liga os Municípios de Caucaia e Maracanaú. A vítima foi executada nas margens de uma estrada de terra, com um tiro na nuca. Execução sumária.





10 – (27/11) – Quarta-Feira – O corpo de um jovem, crivado de balas, a maioria na cabeça, foi encontrado na Rua 16 do bairro Alto Alegre, no Município de Maracanaú.





11 – (27/11) – Quarta-Feira – O corpo de um homem foi encontrado com várias marcas de tiros , na Estrada da Piçarra, na periferia da cidade de Horizonte, na RMF.





(Fernando Ribeiro)