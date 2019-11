DERRAMAMENTO DE SANGUE EM SANTANA DO ACARAÚ/CE!

Os jovens José Alex Feitosa, 18 anos e Francisco Murilo de Oliveira, 21 anos, foram assassinados a tiros por volta de 1h da madrugada desta quinta-feira (28), no bairro São Miguel Arcanjo, próximo ao cemitério São João Batista, na cidade de Santana do Acaraú. Segundo declaração da Polícia Militar, os rapazes foram baleados na cabeça e nas costas e os corpos ficaram estendidos ao lado de uma motocicleta na Avenida Dr. Manoel Joaquim no Bairro São Miguel Arcanjo, ainda de acordo com a PM local, o CIOPS de Sobral informou por telefone que havia um duplo assassinato na cidade, a equipe foi ao local e acionou uma ambulância, onde os profissionais médicos do Hospital Municipal Dr. José Arcanjo Neto constataram os dois óbitos.

Francisco Murilo de Oliveira, 21 anos, foi assassinado com tiros na cabeça e costas (Foto: Arquivo Pessoal/Facebook)

José Alex Feitosa tinha 18 anos e era sobrinho da ex-vereadora Fátima Feitosa - Foto: Arquivo Pessoal



Segundo informações de um familiar os rapazes estavam na casa de um amigo do bairro comemorando o aniversário dele, por volta de 00h50min os dois decidiram ir embora, porém não foram para casa, apesar de residirem no mesmo bairro, dez minutos depois a notícia da morte de Murilo e Alex se espalhou na cidade. Nas redes Sociais amigos lamentam a morte dos rapazes que não tinham nenhum envolvimento com crimes ou registro na Policia.





Os corpos foram recolhidos pelo rabecão do IML (Instituto Médio Legal) de Sobral por volta das 2h30min da madrugada. Não informações sobre os suspeitos do crime, nem a motivação.





A Policia Civil local irá investigar os crimes.





Com informações do portal Tribuna dos Vales