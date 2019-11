Eduardo Suplicy procura celular após evento com Lula

“A festa foi linda, mas infelizmente fiquei sem celular”, escreveu Suplicy.

Eduardo Suplicy, vereador de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores (PT), participou, neste sábado (9), de evento que reuniu a militância esquerdista em São Bernardo do Campo para ouvir o condenado e ex-presidente Lula da Silva.





Em publicação em seu perfil no Instagram, Suplicy pediu ajuda aos seguidores para encontrar o seu celular. Ele disse que deve ter deixado o aparelho “cair no chão” após ter saído do palanque.





Suplicy escreveu:





“Que momento especial eu tive hoje ao abraçar meu querido amigo, presidente Lula. Infelizmente, no momento em que deixei o palanque e caminhei no meio de tantos abraços e fotos, provavelmente o meu celular deve ter caído no chão. Se alguém encontrar, peço a gentileza de me avisar pelo e-mail Eduardo.suplicy@saopaulo.sp.leg.br.”





O vereador fez o apelo também na legenda de um vídeo em que ele aparece tirando fotos com apoiadores.





“A festa foi linda, mas infelizmente fiquei sem celular”, escreveu, colocando em seguida o número de sua linha, informa a revista Veja.