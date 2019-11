EUA anunciam sanções econômicas contra regime de Maduro

Estamos identificando funcionários que atuam em nome do regime opressor de Maduro, diz governo norte-americano.

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta terça-feira (5), sanções econômicas a cinco integrantes do alto escalão do regime de Nicolás Maduro, na Venezuela.





Em um comunicado, Steven Mnuchin, secretário do departamento, afirmou:





“O Tesouro está identificando funcionários que atuam em nome do regime opressor do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro, que continua envolvido em níveis atrozes com corrupção e abusos dos direitos humanos.”





As sanções, segundo a nota divulgada pelo Tesouro, buscam unificar a pressão contra Maduro, já que as pessoas envolvidas já receberam punições por parte da União Europeia e do Canadá, informa a agência EFE.