Feminicídio: jovem é assassinada a tiros pelo ex-companheiro na cidade de Caridade. Assassino foi preso em flagrante

Subiu para 195 o número de mulheres assassinadas no Ceará, em 2019. Nas últimas 24 horas, mais um caso de feminicídio foi registrado no estado. O caso ocorreu na cidade de Caridade (a 94Km de Fortaleza). Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (19), depois de atirar e matar a ex-esposa. Ele tentou enganar a Polícia levando a vítima ao hospital, mas em seguida fugiu e foi capturado com a arma do crime.





Marília Alves Barbosa, 24 anos, foi atingida a tiros pelo ex-marido, identificado como Cristiano Cordeiro da Silva. Logo após atirar contra a jovem, Cristiano a levou ao Hospital da cidade e a deixou na entrada da Emergência. Fugiu do local com a arma, um revolver de calibre 38.





Ao tomar conhecimento do crime, policiais do Destacamento da PM daquela cidade, com o apoio da Força Tática do 4º BPM (Canindé), saíram em diligências e, pouco tempo depois, encontraram o acusado quando este retornava da casa de familiares em uma mototáxi.





Ao perceber a presença da Polícia no seu encalço, Cristiano tentou jogar fora a arma, mas esta foi encontrada alguns metros dali. O revólver estava com cinco cápsulas deflagradas e uma intacta.





Ainda de acordo com a Polícia, o autor do crime já tem histórico na Justiça, onde respondeu por um assassinato e tráfico de drogas. Em 2017 ele foi condenado pelo Tribunal do Júri por ter queimado uma pessoa viva, em 2013. A sentença, no entanto, ainda cabe recurso e, por conta disso, Cristiano permanecia em liberdade.





Cristiano tinha também um mandado de prisão preventiva em aberto e, portanto, era considerado foragido da Justiça.





O autor do crime foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Canindé e ali autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.





Balanço





Neste mês de novembro, 14 mulheres foram mortas no Ceará. Veja a lista a seguir:





01 (03/11) – Nádia de Sousa Sena, 29 anos (bala) – Rua Furtado Barroso/Sede (TRAIRI)





02 (06/11) – Larissa Ancelmo da Silva, 22 anos (bala) – R. Maria Martins/Sede (HORIZONTE)





03 (06/11) – Maria de Fátima Cunha do Nascimento, 24 anos (bala) – (MASSAPÊ)





04 (06/11) – Ana Lorrany Bernardo da Silva, 11 anos (bala) – (BREJO SANTO)





05 (07/11) – Francisca Girlene do Nascimento, 30 anos (bala) – (QUITERIANÓPOLIS)





06 (10/11) – Kaiane de Andrade Santana, 16 anos (bala) – Av. H/José Walter (CAPITAL)





07 (10/11) – Luana Lucas Ribeiro, 16 anos (bala) – Av. H/José Walter (CAPITAL)





08 (10/11) – Natália Silva de Paulo, 35 anos (bala) – Distrito de Águas Belas (CASCAVEL)





09 (15/11) – Vítima não identificada (bala) – Rua Três Estrelas/B. Pedras (CAPITAL)





10 (16/11) – Vítima não identificada (bala) – Estrada do Tito (MARANGUAPE)





11 (16/11) – Joana Darc Braga Silva, 57 anos (facadas) – D. Daniel Queiroz (QUIXADÁ)





12 (17/11) – Vítima não identificada (ocultada em cova rasa) – Sede (CRATO)





13 (18/11) – Janaína Ferreira do Nascimento, 27 anos – Rua Perdigão Oliveira/Parangaba (CAPITAL)





14 (19/11) – Marília Alves Barbosa, 24 anos (bala) – (CARIDADE).





(Fernando Ribeiro)