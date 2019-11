Vereador Zé Vital disse que Sobral tem 7 mil alunos na rede de ensino com distúrbio mental

O vereador sobralense Zé Vital (MDB), na sessão de terça-feira, ocupou espaço na tribuna do Plenário 5 de Julho, para falar da situação de milhares de crianças, estudantes da rede municipal, cujos os familiares estão entrando com pedidos de aposentadoria, por conta de um problema de saúde, detectados nessas crianças estudantes da rede municipal. Zé Vital chegou a dizer que em exames realizados em mais de 7 mil crianças, foram detectadas distúrbios mentais. “Estou chamando a atenção da medicina para vir a Sobral e fazer um estudo para saber o que está acontecendo. Como é que uma cidade com notas 10 em educação, você encontra 7 mil alunos com distúrbios mentais. Será que existe isso mesmo?”, indagava Zé Vital, durante discurso na tribuna, acrescentando que algo tem que ser explicado pela medicina. “As famílias estão entrando com um pedido de aposentadoria junto ao INSS”, destacou Zé Vital.





(Wilson Gomes)