FGTS: Caixa Econômica libera saque para nascidos em agosto

Agências vão funcionar com horário estendido para auxiliar beneficiários.

A Caixa Econômica Federal começa nesta sexta-feira (29), mais uma etapa de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O valor, que é de até R$ 500 por conta ativa ou inativa, está disponível para os beneficiários nascidos em agosto, sem conta no banco. As informações são da Agência Brasil.





Os saques podem ser feitos em casas lotéricas e nos terminais de autoatendimento para quem tem a senha do cartão cidadão. Quem tem o cartão cidadão e a senha pode sacar também nos correspondentes Caixa Aqui, apresentando documento de identificação, ou em qualquer outro canal de atendimento.





A Caixa orienta que no caso de saques inferiores a R$ 100, os beneficiários devem procurar as casas lotéricas, com um documento de identificação original com foto. O banco estatal estima que essa seja a situação de 20 milhões de beneficiários. Já nos casos de quem não tem senha e cartão cidadão e vai sacar mais de R$ 100, a orientação é procurar uma agência da Caixa.





Para auxiliar no atendimento, a Caixa vai abrir 2.302 agências em todo o país, em horário estendido nesta sexta e na segunda-feira (2). As agências que abrem às 8h terão o encerramento do atendimento duas horas depois do horário normal de término. As que abrem às 9h terão atendimento uma hora antes e uma hora depois. Para as que funcionam a partir de 10h, o atendimento começará com duas horas de antecedência. E as que abrem às 11h também iniciam o atendimento duas horas antes do horário normal.