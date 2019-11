Flamengo embarca para Lima sob festa e aplausos da torcida

Torcedores ocuparam o aeroporto do Galeão para acompanhar equipe.

A torcida do Flamengo levou a festa no Ninho do Urubu para o aeroporto Tom Jobim, o Galeão, onde os jogadores embarcaram rumo à Lima, no Peru, na tarde desta quarta-feira (20).





Os torcedores fizeram uma peregrinação até o terminal de cargas do aeroporto, local de onde partiu o AeroFla. O grupo chegou a interditar um trecho da Ponte Velha, principal acesso à Ilha do Governador.





Eles carregavam bandeirões, soltaram sinalizadores e fogos e cantavam hinos do clube.





Houve uma pequena confusão quando o ônibus com os jogadores chegou ao aeroporto. Uma das grades de contenção caiu e alguns torcedores invadiram áreas proibidas. A Polícia Militar usou spray de pimenta para dispersar a multidão. Alguns torcedores revidaram atirando pedras nos policiais.





Apesar da confusão, o voo, que estava previsto para sair às 15h30, saiu no horário previsto. A previsão de chegada em Lima é às 21h.





O Flamengo encara o River Plate neste sábado (23), às 17h, no estádio Monumental Universitario, em Lima, no Peru. Os clubes disputam a final da Taça Libertadores. (Pleno News)