Grêmio vence Palmeiras e dá hepta brasileiro ao Flamengo

Um tropeço do Verdão dava o título Rubro-Negro.

Dois títulos em menos de 24 horas. Campeão da Copa Libertadores no início da noite deste sábado (23), o Flamengo conquistou na tarde deste domingo (24) o Campeonato Brasileiro de 2019, seu heptacampeonato na história, empatando com o Corinthians em número de conquistas do Nacional.





A taça de 2019 se junta às de 1980, 1982, 1983, 1987, 1992 e 2009 na sala de troféus do clube carioca.





O Palmeiras, que faturou o Brasileiro em 2018, é o maior campeão brasileiro, com dez títulos. O Santos vem logo atrás do rival alviverde, com oito.





Para se sagrar campeão neste domingo, o time do técnico Jorge Jesus contou com o tropeço palmeirense, que não conseguiu vencer o Grêmio no Allianz Parque -perdeu para os gaúchos por 2 a 1.





Com 81 pontos, 13 à frente do vice-líder Santos, a equipe flamenguista não pode mais ser alcançada nas quatro rodadas restantes do Brasileiro.





O Flamengo também se junta ao São Paulo de 2007 e ao Cruzeiro de 2013 como os campeões com maior antecedência no Nacional.





Antes da chegada de Jesus à Gávea, o clube rubro-negro estava a 8 pontos do Palmeiras, então líder do campeonato.





A partir da chegada do português, na 10ª rodada, o time perdeu somente uma partida (para o Bahia, na 13ª rodada, em Salvador) e arrancou até o título.





Foram 20 vitórias sob o comando de Jesus, com quatro empates. O aproveitamento do treinador à frente do Flamengo, no Campeonato Brasileiro até aqui, é de 85% dos pontos disputados. Nas nove rodadas anteriores à vinda do treinador, o aproveitamento foi de 58%.





O Flamengo de Jesus terá a oportunidade de superar o recorde de pontos de um campeão brasileiro. Com 81 atualmente, os cariocas já igualaram a campanha do Corinthians em 2017.





Outro recorde que os flamenguistas terão a oportunidade de buscar é o de menos derrotas em uma campanha vencedora. O São Paulo de 2006 e o Palmeiras do ano passado perderam apenas quatro partidas até levantarem a taça. O Flamengo, até o momento, só perdeu três jogos ao longo de toda a campanha.





*Folhapress

Torcida do Flamengo Foto: EFE/Fabio Motta