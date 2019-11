Grupo São Domingos entrega cestas básicas da campanha Aditivando Solidariedade

Nesta semana aconteceu a entrega das cestas básicas da campanha Aditivando Solidariedade, que arrecadou fundos por meio da venda de gasolina aditivada nos Postos São Domingos. As cestas foram entregues na sede da Rua do Bem, projeto beneficiado no mês de outubro.





Estamos muito felizes com os primeiros resultados desta campanha. Agradecemos a todos que participaram abastecendo e doando amor!, destacou Michele Lima, diretora do Grupo São Domingos.





O Aditivando Solidariedade continua, e em novembro, a instituição beneficiada será o Abrigo Bom Samaritano.





(Sobral em Revista)