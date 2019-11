"Guerra" de facções já deixou 197 mortos em Caucaia, sete pessoas foram assassinadas nas últimas 24 horas

Subiu para 197 o número de assassinatos em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A “guerra” urbana travada pelas facções criminosas não tem trégua naquele Município e nas últimas 24 horas deixou, ao menos, mais sete pessoas mortas, entre elas, dois jovens cujos corpos, crivados de balas, foram encontrados na manhã desta quarta-feira (20), as margens de uma estrada de terra no limite de Caucaia com São Gonçalo do Amarante.





Ainda na terça-feira (19), dois homens foram assassinados em Caucaia e outro morreu após ter sido preso por policiais militares. O primeiro crime ocorreu no bairro Padre Júlio Maria, onde Antônio Carlos Pinheiro da Silva, 30 anos, ex-presidiário e agiota foi morto, a tiros, por desconhecidos. O crime ocorreu dentro de um bar, próximo a um camnpo de futebol.





À noite, no mesmo bairro, Flávio Teixeira da Silva, 25 anos, também foi assassinado da mesma forma. Recebeu vários tiros de pistola à queima-roupa, disparados por desconhecidos. De acordo com a Polícia, Flávio estava sendo ameaçado de morte por membros de uma facção e proibido de andar no bairro Padre Júlio Maria. No entanto, ele teria desobedecido a ordem dos bandidos e foi visitar familiares. Acabou morto.





Também na terça-feira, um jovem usuário de drogas invadiu uma residência no Distrito de Jurema. A Polícia Militar foi chamada, houve resistência e os PMs usaram spray de pimenta para imobilizar o suspeito. Ele foi encaminhado a uma delegacia da Polícia Civil e transferido para a UPA após sentir-se mal. Depois de ter sido medicado, o suspeito teria sofrido uma parada cardíaca e morreu na Emergência da UPA de Caucaia. O homem morto não foi identificado, pois não portava documentos.





Mais mortes





Na manhã de ontem (20), dois corpos foram encontrados com marcas de tiros e torturas. Os cadáveres também estavam amarrados e foram deixados na estrada que liga a localidade de Matões, em Caucaia, ao Distrito do Pecém, em São Gonçalo do Amarante. O duplo homicídio ainda está envolvo em mistério e as vítimas sequer foram identificadas.





Ainda na manhã desta quarta-feira, uma briga entre vizinhos terminou em morte no bairro Parque Guadalajara, no Distrito de Jurema, em Caucaia. O aposentado José Newton de Medeiros, 46 anos, foi esfaqueado no peito pelo vizinho, identificado apenas por Patrício, que fugiu após o crime. José Newton ainda foi socorrido pelos vizinhos e levado para a UPA de Caucaia, mas não resistiu. Entre os dois homens havia uma rixa. A vítima foi esfaqueada dentro de casa, na Rua Galiente.





Na noite de ontem, mais um crime em Caucaia mobilizou a Polícia. No bairro Arianópolis, uma garota de 18 anos de idade foi assassinada a tiros, sendo identificada como Larissa Silva Oliveira. Segundo a Polícia, a jovem era usuária de drogas e foi executada com vários tiros na cabeça nas proximidades de sua casa. Os assassinos estavam em um veículo Ônix branco.





(Fernando Ribeiro)