DEPUTADO MOSES RODRIGUES PARTICIPA DO II CONGRESSO CEARENSE DE HOSPITAIS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Em entrevista ao Radialista Gegê Romão, Rádio Paraíso FM de Sobral, na sua página CLICK TV no Facebook, o nobre deputado falou da importância desse evento para Sobral e região, bem como, da sua luta em defesa da Santa Casa em Brasilia, onde tem conseguido recursos para ajudar nos projetos desenvolvidos pela Santa Casa, que objetivam melhorar o atendimento da saúde dos vários “usuários” que utilizam os serviços, vindos de várias cidades da região norte, noroeste e do baixo Acaraú, com mais de 50 municípios sendo atendidos.





Confira a entrevista do Deputado Federal Moses Rodrigues:

(Sobral Agora) / Click TV