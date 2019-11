Hospital do Coração realiza procedimento cardíaco inédito no Interior do Ceará

Seguindo os significativos avanços da cardiologia, o Hospital do Coração, unidade de saúde do Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS), realiza nesta quinta-feira (21/11), um procedimento cardíaco inédito na interior do Ceará. Trata-se de um implante por Cateter de Bioprótese Aórtica – conhecido por TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation).





De acordo com o hemodinamicista e diretor técnico do Hospital do Coração , Dr. David Carneiro Neto, o procedimento é minimamente invasivo. “Este procedimento permite a correção de uma redução no diâmetro da válvula aórtica. A válvula implantada permite reestabelecer volumes normais de passagem do fluxo de sangue do ventrículo esquerdo para a aorta”, explicou.





Este tipo de cirurgia é destinada, sobretudo, aos pacientes idosos com elevado risco cirúrgico, por ser menos invasiva e se associar a menor morbidade em comparação à cirurgia cardíaca (tratamento padrão). Participam do procedimento os hemodinamicistas Dr. Breno Falcão, Dr. José Maria, além do diretor técnico, Dr. David Carneiro Neto; o anestesista Dr. Sávio Arcanjo; dois enfermeiros do próprio hospital e um profissional a serviço da indústria da prótese valvar.

Antes do implante, às 10 horas, o médico convidado, Dr. Breno Falcão, fará uma explanação sobre o procedimento e sobre o caso da paciente no auditório do Hospital do Coração de Sobral, que terá como público alvo médicos clínicos, cardiologistas, cirurgiões cardíacos, profissionais e estudantes da área da saúde.





Fonte: Site da Sta. Casa