Quadro de Gugu Liberato é irreversível, diz amigo

Apresentador está internado em estado muito grave.

O quadro de saúde do apresentador Gugu Liberato, de 60 anos, é considerado irreversível, segundo um amigo do apresentador. Gugu está internado em estado muito grave após cair do telhado de sua casa, em Orlando, nos Estados Unidos.





Na queda de 4 metros de altura, o apresentador bateu a cabeça na quina de um móvel. O apresentador estava colocando enfeites de Natal quando escorregou.





Ele foi socorrido às pressas e desde então segue em observação. Conforme o protocolo para estes casos, os médicos aguardam uma reação de Gugu para verificar a extensão dos danos, mas o apresentador permanece inconsciente. (Pleno News)