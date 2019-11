Imagens dos pulmões de fumante por 30 anos chocam em alerta antitabagismo

Um médico de hospital de Wuxi (Jiangsu, China) publicou imagens chocantes dos pulmões de um fumante que morreu aos 52 anos. A vítima fumou um maço de cigarros por dia durante 30 anos.

Em vez da coloração rosa, os pulmões apresentavam tom de carvão e estavam extremamente inflamados. O paciente se identificava como doador de órgãos, mas, de acordo com o médico que cuidou do caso, Chen Jingyu, nada pôde ser aproveitado. As imagens se tornaram públicas como parte de uma campanha na China contra o tabagismo. Elas são acompanhadas da hashtag “jieyan” (pare de fumar, em chinês). Um vídeo registrando a retirada dos pulmões foi visto mais de 25 milhões de vezes nas redes sociais chinesas. “Muitos fumantes na China têm pulmões como estes”, disse Chen, de acordo com o “Metro”. Mais de um quarto da população (325 milhões) da China é formado por fumantes. Segundo a OMS, o consumo de tabaco mata 7 milhões de pessoas no mundo a cada ano.





Fonte: Extra