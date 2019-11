INCONTROLÁVEL! BANDIDOS TOMAM MAIS UMA MOTOCICLETA DE ASSALTO EM SOBRAL!

Na madrugada deste sábado (30), por volta das 02:00h, foi registrado um roubo de motocicleta no bairro Santa Casa.





A vítima transitava em seu veículo, quando foi abordada por dois homens armados de revólver em moto Bros. Os criminosos anunciaram o roubo, subtraindo a motocicleta da vítima: Honda CB300R de cor vermelha e placa PMA-0582.





Logo após o assalto, os bandidos conseguiram fugir, em rumo ignorado.





Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com a Polícia, através do telefone 190. O sigilo é 100% garantido.