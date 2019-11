BOA NOTÍCIA: CONTAS DE LUZ FICARÃO MAIS BARATAS EM DEZEMBRO

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou na noite da 6ª feira (29/11) que as contas de luz vão ficar mais baratas em dezembro. A bandeira tarifária, que estava vermelha (patamar 1) em novembro, passará para a amarela no próximo mês.





A bandeira amarela tem custo extra de R$ 1,343 para cada 100 quilowatts-hora consumidos (kWh). A bandeira vermelha patamar 1 custa R$ 4,169 por kWh.





Em nota, a agência afirmou que as previsões meteorológicas sinalizam melhora nas condições de chuva sobre as principais bacias hidrográficas do SIN (Sistema Interligado Nacional), “caracterizando o início do período úmido na região dessas bacias”.

“A previsão hidrológica para o mês é a de que as vazões afluentes aos principais reservatórios se elevem gradativamente, mas ainda atingindo patamares abaixo da média quando comparadas às referências históricas”, disse a agência, em comunicado.





ENTENDA AS BANDEIRAS TARIFÁRIAS





O sistema de bandeiras tarifárias foi instituído pela agência em 2015, com objetivo de sinalizar ao consumidor o custo real da geração de energia elétrica. A Aneel define a bandeira tarifária mensalmente, com base nas condições climáticas e no nível de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas.





As cores das modalidades –verde, amarela ou vermelha– indicam se haverá ou não acréscimo a ser repassado ao consumidor final. Para o acionamento das bandeiras, são considerados o custo de geração térmica mais cara, a expectativa de chuvas e o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas.

