RJ: Reféns são liberados após mais de 8 horas de sequestro

Homem invadiu o local armado com uma faca e um galão com combustível.

Os dois últimos reféns do sequestro ocorrido na tarde desta sexta-feira (29) foram soltas após homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) invadirem o bar em que estavam. Eles entraram no local por volta de 22h40 e imobilizaram o sequestrador com uma arma de choque.





O sequestrador foi identificado como Danilo e seria ambulante. Ele era morador do prédio ao lado do bar na Rua do Rezende e entrou no local armado com uma faca e um galão em que haveria combustível. Os reféns começaram a ser liberados a partir das 17h.





Após a libertação dos dois últimos reféns, PMs e bombeiros entraram no bar. O sequestrador foi levado para uma ambulância por volta das 23h.





Frequentadores e vizinhos do local disseram que houve uma desavença há pouco tempo entre Danilo e um dos donos do local. De acordo com o jornal O Dia, moradores afirmam que a briga ocorreu há duas semanas por causa da presença de mesas na calçada. Na ocasião, um policial à paisana teria presenciado a briga e efetuado disparos na direção de Danilo, que conseguiu fugir.





(Pleno News)