Indicação Premiada: campanha premia alunos e ingressantes com prêmios e descontos

O estudante, inscrito no processo seletivo, deve acessar o site indicacaopremiada.uninta.edu.br e gerar seu código, utilizando seu CPF e data de nascimento. Este código pode ser compartilhado com seus amigos nas redes sociais, concedendo a quem usá-lo descontos de 20% na taxa de inscrição. Cada amigo que confirmar a inscrição (seja com recolhimento da taxa ou com isenção social) equivale a 1 ponto. Ao final do processo seletivo (09/02/20) aqueles que fizerem mais pontos serão premiados, respectivamente, com um smartphone, um tablet e duas diárias em Jericoacoara. Ao final do período de matrículas, cada amigo matriculado com seu código equivale a 1% de desconto na semestralidade do acadêmico.