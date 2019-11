Mulher flagrada com drogas é presa em ação da Polícia Civil

Uma mulher foi presa, na tarde dessa segunda-feira (25), pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por equipes do 30° Distrito Policial (DP). Ela é suspeita de estar envolvida com o tráfico de drogas, no bairro Jangurussu, Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3), de Fortaleza. Na ação, foram apreendidas drogas e uma quantia em dinheiro.

Após receberem uma denúncia acerca da prática de tráfico ilícito de drogas no Conjunto São Cristóvão, os policiais civis saíram em diligências com o objetivo de averiguar o fato. Ao chegarem ao local informado, os agentes de segurança encontraram Ana Maria Barros Siqueira (23), sem antecedentes criminais. Segundo o que foi relatado à equipe policial, ela seria responsável pela comercialização de entorpecentes na região.





Após buscas no imóvel em que a infratora foi localizada, os agentes de segurança encontraram 167 pedras de crack, uma quantia em dinheiro e dois tubos de linhas utilizados para amarrar as drogas. Diante do flagrante, Ana Maria e o material apreendido foram levados para o 30° Distrito Policial (DP). Na delegacia, ela foi autuada por tráfico e organização para o tráfico de drogas.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS); ou ainda para o número (85) 98865-2158, que é o WhatsApp do 30º Distrito Policial (DP), por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil/CE)