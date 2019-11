Ladrão se dá mal e acaba morto quando assaltava com arma de brinquedo nas ruas do bairro Varjota

Um assaltante foi morto, a tiros, na manhã desta terça-feira (19) quando praticava roubos na zona nobre de Fortaleza. O crime aconteceu no cruzamento das ruas Frederico Borges e Marcos Macedo, no bairro Varjota, onde acontecem obras para a requalificação do Polo gastronômico formado por dezenas de restaurantes.





De acordo com, as informações colhidas pela Polícia Militar no local do crime, o homem morto estaria na companhia de outros dois jovens praticando assaltos contra transeuntes e ocupantes de veículos.





Um homem, ainda não identificado, teria reagido à abordagem do trio de ladrões e disparopu tiros, matando um dos ladrões. Os outros dois fugiram do local e estão sendo procurados pela Polícia.





Com o assaltante morto, a Polícia encontrou uma arma falsa (simulacro de pistola) e uma bicicleta. O corpo foi removido do local pela equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoas estiveram no local dando início às investigações.





Outro caso





Também na manhã desta terça-feira (19), um crime de morte foi registrado em Caucaia, Município pertencente á Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Um homem, identificado através de sua identidade como sendo Antônio Carlos Pinheiro da Silva, 30 anos, foi assassinado com vários tiros no rosto e na cabeça.





O assassinato aconteceu dentro de um bar localizado nas proximidades do Campo de Futebol do Estrela, no bairro Padre Júlio Maria. De acordo com informações da Polícia, O homem morto era conhecido por “Toinho” e morava na Rua das Flores, no mesmo bairro onde foi executado sumariamente. Os motivos do crime são ignorados. Contudo, há informações extra-oficiais de que “Toinho” era agiota e pode ter sido vítima de um “acerto de contas”.





(Blog do Fernando Ribeiro)