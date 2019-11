LEVADA PELO MARIDO, MULHER DE 27 ANOS MORRE AO DAR ENTRADA NO HOSPITAL EM TIANGUÁ

Uma mulher de 27 anos identificada como Maria Ednara Carvalho Paixão, morreu na madrugada desta segunda (25), após dar entrada no hospital de Tianguá. De acordo com informações da policia, ela deu entrada no hospital por volta das 02h30 levada pelo esposo que estava acompanhado de um cunhado.





De acordo com informações que o marido deu aos policiais que estiveram no hospital, ele havia chegado na casa onde o casal reside no bairro Dom Timóteo e encontrado a esposa enforcada dentro do banheiro, como ainda haviam sinais vitais ele a socorreu ao hospital, mas infelizmente a vitima não resistiu e morreu momentos depois. O corpo foi encaminhado ao IML de Sobral onde será realizado a necropsia, a fim de se esclarecer as circunstâncias em que se deu a morte.





O marido identificado como Miguel Lima Magalhães compareceu a Delegacia de Tianguá para dar esclarecimentos a respeito do ocorrido.





(Ibiapaba 24 horas)