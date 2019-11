Bancos darão descontos de até 92% em renegociações

Caixa, Banco do Brasil e Santander participarão de negociações.

O Banco do Brasil, o Santander e a Caixa Econômica Federal definiram parâmetros para a semana de educação financeira e renegociação de dívidas em atraso, anunciada pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e pelo Banco Central no último dia 21.





O Santander e a Caixa prometem descontos de 90% no valor da dívida. O BB diz que abaterá até 92%. A ação, batizada de Semana de Negociação e Orientação Financeira, será realizada de 2 a 6 de dezembro.





O BB diz que todos os clientes pessoa física com operações de crédito vencidas há mais de 30 dias poderão participar. As condições incluem desconto no valor do débito, parcelamento em até 120 meses e carência de até 180 dias para iniciar o pagamento.





No dias do mutirão de renegociação, 57 agências em capitais e no Distrito Federal funcionarão com horário estendido para esse atendimento. As operações de negociação poderão ser feitas também pelo site e aplicativo do BB. O banco diz que terá também juros menores e redução de até 14% nas taxas.





A Caixa afirma que as condições para renegociação dependerão do perfil do cliente. Para os clientes jurídicos com crédito comercial em atraso, haverá a possibilidade de unificar os contratos e fazer um parcelamento só para todas as dívidas, que ainda poderão ser pagas em até 96 vezes.





Outras condições previstas pelo banco são a realização de uma pausa no pagamento de até uma prestação que esteja vencida ou a vender e a repactuação de uma dívida, com novo prazo para quitação.





No crédito imobiliário, o mutuário poderá pagar uma entrada sobre o valor que deve e incorporar o restante às demais prestações. Outra opção será fazer um pagamento de entrada e comprometer-se a fazer os demais pagamentos em dia, pelos três meses seguintes. Depois desse prazo, o restante do saldo devedor será incorporado ao restante do contrato.





Quem tiver até três parcelas do financiamento imobiliário em atraso terá a possibilidade de usar o saldo do FGTS para reduzir em até 80% o valor da prestação, por 12 meses.





Os bancos ainda divulgarão que agências terão funcionamento estendido.





No Santander, clientes com atrasos de até 60 dias terão reduções de até 20% nas taxas. Os descontos de até 90% do valor da dívidas são previstas para clientes com débitos vencidos já mais de 60 dias.





O Bradesco vai participar e informou que terá prazos e taxas diferenciadas, de acordo com o perfil dos clientes, mas ainda não definiu os parâmetros. O Banrisul diz que terá desconto sobre o total da dívida e nos juros.





A semana de renegociação é a primeira medida concreta de um acordo firmado entre o BC (Banco Central) e a Febraban para melhorar a educação financeira do país. O projeto tem quatro pilares, que devem ser implementados até maio de 2020.





As demais iniciativas são o lançamento de uma plataforma online de educação financeira, um concurso e um trabalho conjunto entre as instituições para a semana nacional de educação financeira, sobre o qual não foram divulgados mais detalhes.





*Folhapress