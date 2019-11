Outra tragédia familiar: aposentado de 74 anos é assassinados a socos e chutes pelo filho bêbado

Quatro dias após uma idosa de 74 anos ter sido assassinada a pauladas pelo próprio filho, em Itapajé, outra tragédia familiar é registrada no interior do Ceará. Na noite desta terça-feira (26), um homem de 36 anos assassinou o pai a socos e pontapés. O crime aconteceu na cidade de Aurora (a 476Km de Fortaleza). O agressor já está preso.





De acordo com a Polícia, durante uma discussão banal dentro da residência da família, localizada na Rua do Poço, no bairro Araçá, o agricultor aposentado Sebastião Martins, 84 anos, foi severamente espancado pelo filho, identificado como Francisco André Martins, 42 anos, conhecido pelo apelido de “Tico”.





Os vizinhos afirmam que as agressões do filho contra o pai eram constantes. Nesta noite de terça-feira, porém, o ancião foi espancado e empurrado. Ao cair, teria batido a cabeça em uma cadeira e ficou desacordado. Sebastião foi socorrido pelos vizinhos e levado ao Hospital da cidade, onde foi constatada a morte por espancamento.





O assassino fugiu após cometer o crime de parricídio (quando um filho mata o pai), mas acabou preso por policiais militares do Destacamento da PM de Aurora quando caminhava na Pracinha do Colégio Monsenhor, no Centro da cidade. Foi autuado em flagrante pelo delegado Paulo Ernesto. O corpo de “Seu Tião”, como era conhecido o idoso, foi encaminhado ao Núcleo Regional da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), em Juazeiro do Norte.





Matou a mãe





Na tarde da última sexta-feira (22), a aposentada Maria Moreira de Andrade, 74 anos, foi morta, a pauladas, pelo próprio filho, Antônio Alberto Moreira da Silva, 34 anos, que é usuário de drogas. O crime aconteceu na cidade de Itapajé (a 125Km de Fortaleza).





Pouco tempo depois do crime, o matricida (aquele que mata a mãe) foi preso em flagrante e levado para a Delegacia da Polícia Civil. As ameaças e agressões do filho contra a mãe eram constantes. Ele exigia dinheiro dela para comprar drogas, informaram vizinhos e familiares.





