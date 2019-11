Censura??? Soldado da PM corre risco de ser expulso por ter feito crítica ao governo do PT no Ceará nas redes sociais

Um soldado da Polícia Militar corre o risco de ser punido rigorosamente, de prisão até a sua expulsão da tropa, por ter feito uma crítica pessoal contra o governo do estado. Nesta terça-feira (26) foi publicada no Boletim do Comando Geral (BCG) uma portaria determinando a abertura de sindicância para apurar o fato. O procedimento pode se transformar em ato de expulsão após a tramitação de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) na Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e do Sistema Penitenciário (CGD).





O militar alvo da censura pública e da Corporação é o soldado PM Márcio Wescley Oliveira dos Santos, destacado na 2ª Companhia do 22º BPM (Bairro Papicu). De acordo com a portaria do Comando-Geral, de número 132-219, o tenente-coronel Manoel Messias Rodrigues foi nomeado para apurar “os fatos”.





Através de uma rede social o soldado Wescley teria feito o seguinte comentário: “Governo do PT massacra trabalhadores do Ceará”. Foi o suficiente para que O Comando-Geral determinasse o início da apuração disciplinar.





Censura e abuso





A investigação terá que ser instaurada e logo iniciada no prazo de até 72 horas após a publicação da portaria do Comando, e deverá estar concluída em 30 dias, conforme determina norma estabelecida pela CGD.





Nas mesmas redes sociais através da qual o soldado fez a crítica ao governo do estado, dezenas de policiais se manifestam desde ontem (26) contra o que chamam de “censura” e “abuso de poder” do governo e do comando da Corporação.





Fonte: Fernando Ribeiro