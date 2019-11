CRUELDADE: Mãe e companheira espancam e matam criança de 3 anos

Polícia informou que Davi Gustavo já era agredido há muito tempo.

Um menino de três anos de idade, identificado como Davi Gustavo Marques de Souza, morreu na noite de terça-feira (26), em Nova Marilândia, no interior do Mato Grosso, após ser espancado pela mãe, Luana Marques, e pela companheira dela, Fabíola Bacelar. Segundo a polícia, a criança era vítima de maus-tratos há muito tempo. As duas mulheres foram detidas.





De acordo com informações divulgadas pelo site Metrópole, o pai da criança registrou um boletim de ocorrência em julho deste ano denunciando a mãe da criança após buscar o filho na casa dela e perceber que ele estava com marcas de mordida e ferimentos pelo corpo. A mãe, porém, alegou que os ferimentos haviam sido causados por uma queda.





Já sobre o caso das agressões que resultaram na morte da criança, o pequeno Davi Gustavo foi levado para o Pronto-Atendimento, já sem vida, pela companheira da mãe. Ele estava com escoriações e hematomas pelo corpo. Logo depois que ele deu entrada, a Polícia Militar foi acionada.





Presa, a companheira da mãe alegou que os ferimentos haviam sido causados em uma queda de bicicleta, e a fratura no fêmur que ele apresentava teria sido em uma queda, jogando futebol, mas testemunhas que foram até a Delegacia desmentiram a versão de Fabíola e disseram que a fratura foi causada por um atropelamento.





O caso foi registrado como homicídio doloso, tortura cometida contra criança, maus-tratos com resultado de morte e omissão de socorro e será investigado pela Polícia Civil. Segundo a polícia, o pai também será denunciado por omissão de socorro por ter conhecimento das agressões e não ter tomado atitudes para evitar a morte do pequeno.





