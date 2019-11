RESUMO DAS NOVELAS (27)

RESUMO MALHAÇÃO





Madureira aconselha Rui a esquecer Rita. Max afirma a Regina que não aceitará Guga como ele é. Guga confronta Meg. Nanda diz a Rui que está apaixonada por ele. Rui declara a Nanda seu amor por Rita. Tatoo conta para Marco a suposta agressão de Cléber contra Anjinha. Rita e Jaqueline questionam Anjinha sobre Cléber. Thiago revela a Cléber que Tatoo espalhou a notícia de que ele agrediu Anjinha. Guga sofre com o abandono de Max. Filipe e Rita lamentam a discussão que tiveram. Lara conta a Lígia e Joaquim sobre o beijo de Rui em Rita. Marco pede para conversar com Cléber. Rui garante que ele e Rita criarão Nina juntos.





Amor de Mãe





Magno e os irmãos apoiam Lurdes na busca por Domênico. Wesley comenta que Clóvis pode ajudar a encontrar Domênico. Magno conhece Dona Nicete. Lídia provoca Verena e discute com Raul. Lurdes contrata Clóvis, e Ryan desconfia. Raul e Érica se insinuam um para o outro. Magno se sente culpado pelo estado de Nicete. Thelma passa mal durante uma briga com Sinésio, que não ajuda a irmã. Lurdes socorre Thelma novamente. Lídia volta para o Rio de Janeiro, deixando Érica com Raul. Lurdes repreende Magno por ter se aproximado de Dona Nicete. Vitória conhece Davi. Ryan anuncia a Lurdes que Clóvis encontrou Kátia.





Bom Sucesso





Fábio afirma a Nana e Marcos que Felipe pode ter sido assassinado por um funcionário da Editora. Diogo ameaça processar Fábio. Mário diz a Marcos que resolveu apostar no relacionamento com Silvana. Thaíssa demonstra interesse em desvendar a morte de Felipe. Nana comenta com Alberto sobre a suspeita de Fábio. Fábio conta a Thaíssa, Jeff e Evelyn que Felipe lhe mandava e-mails sobre como os amigos da Editora o enganaram. Vera sugere que ela e Alberto fiquem juntos.





Éramos Seis





Júlio disfarça seu estado para Lola e Carlos. Alaor e Neli aconselham Marion a esquecer Júlio. Alfredo fala com Lúcio sobre seu sentimento por Marion. Inês diz a Shirley que não acredita no amor porque Afonso e Carlos a esqueceram. Shirley se sente culpada pelo estado da filha. Lili confronta Soraia na casa de Julinho. Zeca permite que Justina se divirta pintando a igreja com ele e Candoca se emociona. Lola tranquiliza Genu quanto aos namoros de seus filhos. Emília se anima com a notícia de que Adelaide está chegando. Adelaide joga cartas com homens no navio. Alfredo ganha no jogo. Júlio pede que Almeida alerte Marion. Lola repreende Almeida ao vê-lo com Clotilde. Marion sofre com o recado de Júlio. Carlos e Mabel se beijam. Inês flagra Shirley mexendo em seus pertences. Marion seduz Alfredo.





Malhação





Ouro Verde





Jorge vai até a casa de Bia para se desculpar e dá de cara com Laurentino. Os dois se envolvem em uma briga e acabam sendo expulsos da casa da jovem. Continuando as agressões na rua, Laurentino provoca Jorge ao dizer que faz questão de cuidar muito bem de Bia. Vera diz a Miguel que é melhor terminarem, o deixando furioso.





As Aventuras de Poliana





Durante uma entrevista jornalística, Roger é questionado sobre o desligamento de OTTO. Helô chama Paulo na escola para falar sobre o talento de seu filho com a dança. Lindomar prende Sara na rádio, e Pendleton a procura pela escola. Com a insistência de Ruth com a dança de Eric, Paulo decide transferir seu filho do colégio. Nadine volta a trabalhar na O11O gerando a indignação dos funcionários. Guilherme e Raquel tem uma séria conversa sobre sua relação e decidem se devem retomar o namoro. Luisa dá uma volta com Ester e aproveita a oportunidade para fazer algumas perguntas para a menina. Raquel faz uma HQ inspirada em Gabi e Vini. Luisa confronta Débora e a questiona quanto a foto que tirou dela e Pendleton.





Abismo de Paixão





Edmundo ameaça processar Almerinda por ter despedido seu filho da processadora. Florência diz a seu pai que ele caiu aos pés de Almerinda como todos, e que isso a decepcionou. Damião diz a Augusto que espera que ele já tenha uma resposta quanto a seu pedido para se casar com Elisa, Augusto responde que ainda não e não quer ser pressionado e pede algumas semanas para pensar. Augusto pede a Damião que neste tempo não cometa nenhuma loucura, pois estará atendo a ele e a Elisa. Chega o dia do casamento de Dolores e Horácio, e ela diz a Elisa que sente como se estivesse se despedindo, mas que isso não ocorrerá, pois se sente como sua segunda mãe, e elas sempre estarão juntas, como se realmente fossem mãe e filha. Bráulio diz a Dolores que ela está belíssima, e que daria o que fosse para ser ele a pessoa que a levaria ao altar. Dolores responde que ele mesmo foi quem preferiu se casar com Antonia, se esquecendo dela. Bráulio responde que jamais poderá esquecê-la. Bráulio diz a Dolores que nunca deixou de amá-la. Dolores diz que não é justo que ele tenha esperado até o momento de seu casamento para dizer que a ama, e que se isso realmente fosse verdade, ele não teria se casado antes com outra. Padre Lupe diz a Horácio que se tem algo para confessar, esse é o momento, Horácio responde que não tem nada para dizer, e garante ser uma boa pessoa. Almerinda diz a Florência que lhe dará um presente para que ela não se sinta como prisioneira em sua fazenda, assim que escolha o carro que quiser, sem se importar com o preço. Dolores chorando diz ao Padre Lupe não estar segura de seu casamento com Horácio, o Padre diz que Bráulio cometeu uma imprudência ao dizer que a ama, mas que ele tem esposa e filho, e não os deixará jamais, Dolores responde que ela não aceitaria nem se ele quisesse, pois Antônia também merece ser feliz, e ela não deixaria um filho sem o pai.





Meu Coração É Teu





Nicolas fica incomodado com a mentira de Bruno e diz que sua mãe não merece que ele minta tanto assim, Bruno concorda, mas diz que não quer desapontá-la. Luz e Alicia questionam Ana pelas mentiras e também se ela e Fernando estão namorando. Manuela confessa a Bruno que era mentira a proposta de trabalho que ela havia dito ter recebido. Nando conversa com o pai sobre seus sentimentos por Helena. Fernando aconselha o filho a perdoá-la para ver se realmente o que sentem é amor. Fernando diz a Nando que irá se casar com Isabela. Jennifer está mal de saúde e Ana pede que se consulte um médico. Bruno decide contar toda a verdade para a mãe. Ofélia como ama seu filho diz que segue muito orgulhosa dele. Ofélia agradece todo o carinho que a família Lascurain tem por seu filho Bruno. Isabela vai ao médico e confirma sua gravidez, mas segue preocupada com a reação de Fernando. Isabela diz à mãe que se Ana não existisse, tudo seria muito diferente. Aparecem outras espinhas no rosto de Alicia e ela fica deprimida. Jonnhy tenta sair de sua depressão e propõe a Dorival, fazer um show para mulheres no “Chicago”. Leon esconde um segredo de Fanny e Margarida o pressiona para que ele conte. Ana tenta falar com Fernando, mas ele a evita. Fernando diz a Isabela que vão se casar para que a criança que espera cresça em uma família estruturada.





Cúmplices de Um Resgate





Pedro aparece e consegue acalmar o cavalo e salvar Rebeca. Joaquim entrega para Manuela um envelope com uma letra de música, dentro dele, uma foto dos dois com a mensagem “Joela”. Regina conversa com Arthur e diz que queria um esboço na gravadora para ampliar o trabalho e sucesso da banda Cúmplices de Um Resgate. Omar é castigado por Joel e obrigado a fazer todas as tarefas do haras. A banda “Manuela e Seus Amigos” ensaia no coreto, enquanto Isabela apenas observa a parte instrumental.





Topíssima





Paulo Roberto sofre na prisão. Mão de Vaca diz a verdade para Sem Noção sobre seu pai. Sophia se aproxima de Paulo Roberto e o agride. André avisa que ela será liberada. O reitor fica com ódio. Sophia agradece ao delegado e diz umas verdades para o tio. O advogado de Lara se recusa a ajudar Paulo Roberto. André fica satisfeito com o posicionamento do advogado. Andrea não perdoa Fernando por tudo que ele fez. Sophia chega em sua suíte e reencontra Clementina. Ela fica triste ao lembrar de Lara. Lima fica apavorado ao saber que Paulo Roberto foi pego. Andrea explode de felicidade ao saber que a irmã foi solta. Bruno e Paulo Roberto trocam ofensas na cela. Sem Noção acaba contando para Dagoberto que Pedro é um dos traficantes do Veludo Azul.





O Rico e Lázaro





Daniel não percebe a presença de Sammu no quarto, mas não veste a roupa envenenada. Mesaque revista a carroça e não encontra nada de importante. Zac suspira aliviado e termina de esconder uma pepita de ouro sob as mercadorias. Amitis parabeniza Shag-Shag pela criação de Hurzabum. Daniel percebe que Beroso está tramando algo. Nebuzaradã convida o rei para praticar luta. Namnu pede para Arioque leva-la um dia à Casa da Lua. Cabisbaixa, Rebeca sai para buscar água. Sammu diz ter conseguido colocar a roupa envenenada no quarto de Daniel. Nitócris pede para Nabonido bajular o rei. Rebeca encontra Hurzabum. Ebede avisa que a nova pretendente de Joaquim está para chegar. Edissa sofre com a notícia. Beroso encontra Sammu e diz que seu plano deu certo. Neusta ameaça mandar Edissa para bem longe. Nabonido é inconveniente com Evil e Daniel. Rebeca conversa com Ilana e se abraçam. Daniel pergunta se Mesaque está preparado para defender Shag-Shag no julgamento. Ilana convida Hurzabum para jantar. Rabe-Sáris vai até a casa de Elga e avisa sobre a proximidade do julgamento da adivinha. Shag-Shag agradece o apoio do general Arioque. Hurzabum recebe o amparo da família de Rebeca.

Daniel veste a roupa envenenada. O dia amanhece e Absalom se mostra animado com o julgamento de Shag-Shag. Larsa avisa a Asher e Lior que chegou a hora de partir para outra cidade. Elga visita Shag-Shag na prisão. Tristes, Asher e Lior vão deixando a Babilônia com um grupo de escravos. Shag-Shag é levada para o julgamento. Sadraque e Mesaque estranham a ausência de Daniel. Nabucodonosor questiona o atraso de Daniel no julgamento, mas manda trazerem a acusada. Mesaque começa a defendê-la. Evil, Amitis e Arioque também saem em defesa de Shag-Shag. Nicolau diz não se conformar com a falsa acusação. Tamir, Shamir e as gêmeas se mostram ansiosos. Tensa, Elga conversa sobre o julgamento com Zelfa. Hurzabum fica desesperado. Aspenaz vai até o quarto do governador para chamá-lo e se apavora ao vê-lo desacordado.





