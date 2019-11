POLÍCIA CIVIL DE MASSAPÊ EM AÇÃO!

Uma ação realizada pela Polícia Civil , com apoio da Polícia Milita, resultou na prisão de um homem apontado como responsável por chefiar um grupo criminoso e também por envolvimento em um homicídio na cidade de Massapê, no Ceará. Francisco Alysson de Oliveira Nascimento de 24 anos, com antecedentes criminais por roubo, foi capturado, na tarde de terça-feira 26/11/19 e foi levado para a Delegacia Municipal de Massapê.





A prisão aconteceu a partir de investigações realizadas por policiais civis da Delegacia Municipal de Massapê, referentes a um homicídio naquele município, em fevereiro de 2018, e que vitimou José Viana da Silva de 51 anos. Após o trabalho de apuração, os agentes de segurança chegaram ao nome de Alysson, que era vizinho da vítima na época do crime. Foi solicitado mandado de prisão em desfavor de Alysson, pedido atendido pelo Poder Judiciário local.





Após o deferimento do pedido de prisão, foi montada a ação pelos agentes da Municipal de Massapê. Equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG) local deram apoio à ação da PCCE. Francisco Alysson foi localizado a partir de denúncias anônimas, que levaram os policiais ao local onde ele estava escondido, no distrito do Salgadinho, zona rural de Massapê. Ele foi levado para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis ao fato e, em seguida, ele foi colocado à disposição da Justiça.









O crime





No dia 28 de fevereiro de 2018, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atenderem a uma ocorrência de homicídio no distrito de Salgadinho, em Massapê. Na ocasião, José Viana da Silva, com passagem pela Polícia por homicídio, foi lesionado a bala. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O caso foi levado para a Delegacia Municipal de Massapê para dar andamento às investigações.