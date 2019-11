PM consola motorista de ônibus hipertenso após acidente fatal

O cabo ganhou homenagens e mensagens da corporação pela sensibilidade demonstrada na situação.

O cabo André, do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) de São Paulo, se sensibilizou com um motorista de ônibus hipertenso, que se envolveu em um acidente fatal na última segunda-feira, 19, no Centro de Bauru.





De acordo com a Polícia Militar, uma motocicleta teria feito uma manobra imprudente, provocando a queda de uma mulher que estava na garupa. Ela caiu para o lado em que o ônibus estava e morreu.





O condutor do ônibus, que é hipertenso, viu toda a cena quando desceu do veículo e desmoronou. Na imagem, compartilhada no perfil da própria PM de São Paulo, o cabo abraça o motorista em um gesto de sensibilidade, carinho e atenção.





Segundo ainda a PM, todos os procedimentos para o atendimento da ocorrência foram feitos. André recebeu diversas homenagens e mensagens de apoio da corporação.





Via O Povo