Policiais de Sobral são capacitados para investigação de casos de feminicídio no Ceará

Dando continuidade ao cronograma de capacitação dos profissionais de segurança pública para investigação de casos de feminicídio no Ceará, a Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE) realizou, nos dias 11 e 12 de novembro, mais uma turma do Curso de Capacitação para investigar, com a perspectiva de gênero, as mortes violentas de mulheres.





O treinamento aconteceu no município de Sobral e contemplou 30 profissionais de segurança entre policiais civis – que atuam na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral e Icó – e policiais militares que atuam no Grupo de Apoio às Vítimas de Violência da PMCE no interior do Estado.





Segundo a diretora de planejamento e gestão interna da Aesp, Ivana Marques, esta é a segunda turma de profissionais capacitados no tema este ano. No mês de outubro, o Curso de Capacitação para Investigar, com a Perspectiva de Gênero, as Mortes Violentas de Mulheres aconteceu em Fortaleza. A próxima turma será realizada ainda no mês de novembro e contemplará agentes de Juazeiro do Norte e Crato.





“É muito importante a atuação em rede, unindo esses diversos órgãos que atuam na proteção e no enfrentamento à violência doméstica. Essa capacitação já ocorreu aqui na capital, uma parte da capacitação aconteceu na Aesp e a outra na Casa da Mulher Brasileira. É importante essa capacitação chegar, também, no interior do Estado e levar essa oportunidade de ter uma maior especialização profissional na atuação nesse tipo de crime”, pontuou Ivana.





(SSPDS/CE)