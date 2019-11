NOTA DE REPÚDIO

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) vem a público repudiar de forma veemente texto publicado pela publicação denominada Revista Ceará, na data do dia 12 de novembro, sobre os servidores da Polícia Civil: inspetores e delegados, em sua página da rede social Instagram. O texto traz, de forma mentirosa e irresponsável, dados inexistentes que atingem a idoneidade dos policiais civis do Ceará e de uma instituição com 211 anos de história. O próprio Ministério Público do Estado do Ceará, através de ofício, esclarece o fato e nega informações divulgadas.





Cabe ressaltar que a Polícia Civil do Estado do Ceará, somente este ano, realizou diversas ações contra o crime organizado, como a maior apreensão de cocaína da história do Ceará, desarticulação de quadrilhas e o sequestro de mais de R$ 83 milhões em bens de organizações criminosas. Também foi a Polícia Civil a responsável, no início deste ano, pela descoberta de dois depósitos contendo toneladas de explosivos, pondo fim às ações criminosas que ocorriam no Estado.





A Polícia Civil assegura o cumprimento da legislação, conforme o ordenamento jurídico brasileiro prega, e não compactua com a prática de crimes por parte de seus servidores. Por fim, há de se ressaltar que o combate à violência e ao crime organizado só se faz com uma Polícia Civil forte. A Instituição acredita que o bom jornalismo deve ser pautado na busca pela verdade e na devida apuração dos fatos.