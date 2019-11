Policial à paisana é morto após reagir a tentativa de assalto; vídeo

Crime aconteceu no fim da tarde desta terça-feira (5), na rua Porto Velho.

Um policial militar à paisana foi baleado e morto a tiros dentro de uma gráfica durante uma tentativa de assalto, na tarde desta terça-feira (5), no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza.





De acordo com a polícia, o PM, identificado como Pedro Henrique dos Santos Siqueira, de 24 anos, estava sentado fazendo anotações em uma mesa quando um homem entrou e anunciou o assalto.





Ao ser abordado, o agente de segurança reagiu sacando a arma e atirando contra o suspeito, que também realizou disparos que atingiram a mão e o tórax do policial. Ele ainda chegou a ser socorrido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), mas não resistiu aos ferimentos.





O suspeito baleado na perna, identificado como Iago Santos Monteiro, de 28 anos, com passagens na Polícia por roubo e porte ilegal de arma, foi levado para uma unidade hospitalar onde permanece sob escolta policial. Um comparsa que dava apoio à ação do lado de fora do estabelecimento conseguiu fugir.

