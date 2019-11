Presos bandidos que atacaram gráfica no bairro Henrique Jorge e mataram policial militar

Já está preso no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) um dos dois bandidos que participaram do assalto e morte em uma gráfica no bairro Henrique Jorge, na zona Sul de Fortaleza, na tarde desta terça-feira (5). Durante o ataque, um policial militar de folga, e à paisana, reagiu, mas acabou sendo baleado e morreu no hospital. Os bandidos foram filmados no momento do crime.





A vítima morta durante o assalto era o soldado da Polícia Militar, Paulo Henrique dos Santos Siqueira, 24 anos, destacado no Batalhão de Policiamento Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE). Ele era também estudante universitário e no momento do ataque na gráfica, o PM estava fazendo uma tarefa da faculdade.





O crime foi registrado por volta de 17h16, quando um bandido armado com um revólver de calibre 38 entrou na gráfica, situada na Avenida Porto Velho, e anunciou o assalto. Ele chegou a render três pessoas antes de chegar ao PM, que estava de costas e na frente de um computador. O soldado Henrique foi surpreendido, teve seu celular tomado pelo ladrão e reagiu. Ao sacar sua pistola, foi atingido com três tiros. Mesmo ferido, ele ainda atingiu o assaltante com um tiro na mão esquerda e outro na perna.





Rapidamente, o assaltante saiu da gráfica e fugiu na garupa de uma motocicleta pilotada por um comparsa. O PM foi socorrido ao Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro), mas não resistiu e faleceu pouco tempo depois ainda na Emergência.





Presos





Na fuga, os assaltantes abandonaram a motocicleta na Rua Equasro, no bairro Itaoca, e, ao procurar por socorro médico no hospital "Frotinha" de Parangaba, o bandido baleado foi preso, sendo identificado como Iago dos Santos Monteiro, 28 anos. Horas depois, o segundo suspeito foi detido no bairro Demócrito Rocha. Trata-se de Wesley Mesquita Pinto. Os dois são moradores da comunidade dos Sem-Terra, no bairro Bela Vista, e ambos possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubos.





(Blog do Fernando Ribeiro)