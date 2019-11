Um revólver calibre 38 com quatro munições foi apreendido pelos policiais do CPRAIO durante diligências realizadas na manhã da terça (05), no distrito de Padre Vieira em Viçosa do Ceará. De acordo com informações dos policiais, a arma estava dentro de um embrulho e havia sido enterrada próximo a uma árvore. O revólver foi encaminhado para a Delegacia local para os providencias legais.





(Ibiapaba 24 horas)