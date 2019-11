Processo Seletivo UNINTA 2020.1: alunos de baixa renda de escolas públicas são isentos da taxa de inscrição

O Centro Universitário Inta (UNINTA) anuncia para o processo seletivo 2020.1, a isenção social da taxa de inscrição para alunos de baixa renda que são concludentes ou que tenham terminado o ensino médio em escola pública. As inscrições vão até o dia 24 de novembro e são válidas para todos os cursos, exceto Medicina.





Neste Processo Seletivo, o UNINTA disponibiliza quatro formas de ingresso: vestibular, aproveitamento da nota do Enem, transferidos e graduados. Os interessados deverão se inscrever no site uninta.edu.br/vestibulares





Para ter direito a isenção é necessário que os candidatos compareçam a instituição dentro do prazo estabelecido com os seguintes documentos:





- Comprovante de inscrição no processo seletivo

- Boleto impresso não pago

- Certificado de conclusão do curso ou declaração escolar





Os documentos devem ser entregues na Diretoria de Processos Seletivos (DPS), localizada no 2º andar do prédio Sede I do UNINTA, em Sobral. Confira os horários de atendimento:





Segunda-feira a quinta-feira: 7h15 às 12h e 14h às 18h

Sexta-feira: 7h15 às 12h e 13h30 às 17h30.