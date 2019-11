Reeleita presidente do PT, Gleisi dispara: “Queremos a prisão de Moro!”

Reeleita presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) disse que o Partido dos Trabalhadores irá lutar para colocar o ex-presidente Lula, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, novamente na presidência da República e o ministro Sergio Moro na prisão. “Lula foi liberado mas não é a liberdade plena que nós queríamos. Nós queremos a anulação da sentença de Moro. Aliás, queremos a prisão de Sergio Moro pelas barbaridades ele que praticou. Portanto, a lula de Lula Livre continua”, disse em tom enfático para os seguidores petistas.





Gleisi afirmou que – mesmo com Lula solto – os comitês Lula Livre serão mantidos. “Essa bandeira continua como prioridade. Queremos Lula percorrendo o Brasil. Queremos Lula presidente da República novamente”, afirmou. Ela também disse que as manifestações como no Chile e a Bolívia vão chegar ao Brasil. “E o PT precisa estar preparado para ajudar a conduzi-las”, afirmou.





Com informações do Congresso em Foco