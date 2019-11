Relator vota por aumentar pena de Lula para 17 anos

TRF-4 julga o processo referente ao sítio de Atibaia.

O relator no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) do processo de Luiz Inácio Lula da Silva referente ao sítio de Atibaia votou para aumentar a pena do ex-presidente para 17 anos, um mês e 10 dias. A Corte iniciou a análise do parecer do desembargador João Pedro Gebran Neto nesta quarta-feira (27).





Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão na primeira instância por corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Em seu voto, Gebran Neto destacou que o ex-presidente usava o imóvel.





– Pouco importa a questão da propriedade do sítio de Atibaia. O que importa é que a propriedade do sítio, embora haja ao meu juízo fortes indicativos de que não possa ser de Bittar, me parece que o relevante não é a escritura, ou se ele era um laranja. Fato é que Lula usava do imóvel. Temos farta documentação de provas, com laudos periciais, com documentos, com bens, referências de testemunhas, de que ele usava o imóvel seja porque levou parte do seu acervo, mas também porque fazia e solicitava melhorias no sítio – apontou.





Faltam ainda os votos dos desembargadores Leandro Paulsen e Carlos Eduardo Thompson Flores Luz.





(Pleno News)