Santa Casa de Misericórdia de Sobral realiza abertura do Novembro Azul com acolhimento para os pacientes do Setor de Oncologia

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) por meio do Grupo de Humanização realizou nesta quinta-feira (07/11) um momento de acolhimento com os pacientes do Setor de Oncologia; abrindo oficialmente o mês de combate e prevenção ao câncer de próstata no Hospital. A ação contou com oração, divulgação da identidade do Hospital, distribuição de lanche, entrega de brindes e presença de voluntários para cortes de cabelos.

De acordo com a coordenadora do Serviço de Responsabilidade Social, Ana Helena Vasconcelos, “momentos como esse de acolhimento são de extrema descontração e importância durante tratamentos oncológicos. Por isso a SCMS sempre busca parcerias para realizá-los”. O momento contou com apoio de voluntários do Grupo Viva a Vida, que realizam um trabalho dentro e fora do Hospital voltado à pacientes com câncer e, de membros do Lions Clube Sobral – Caiçara que doaram um porta-revista destinado aos pacientes do Setor.