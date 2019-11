Santa Casa de Sobral realiza pré-avaliações de crianças com fissura labiopalatina e recebe visita técnica da Smile Train

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) realizou na sexta-feira (08/11) pré-avaliações cirúrgicas de crianças que possuem Fissura Labiopalatina – abertura na região do lábio e/ou palato (céu da boca). O momento aconteceu no Serviço de Pediatria do Hospital sendo organizado pelo cirurgião plástico Dr. Agostinho Moura e sua equipe. Uma visita técnica ao Hospital também foi realizada por representantes da instituição filantrópica Smile Train no país.

De acordo com a anestesiologista da UTI Pediátrica do Centro de Fissurados de Londrina, Dra. Alexandra Neuba, a visita técnica teve como objetivo consolidar uma parceria que já existe entre a Santa Casa e a Smile Train: “O Hospital tem apresentado uma estrutura muito ideal para este tipo de tratamento, e todos os Serviços estão envolvidos. A Santa Casa tem tudo para oferecer um atendimento de ponta; reconstruir sorrisos e mudar vidas”, enfatiza.

Na ocasião, as crianças foram recepcionadas com uma decoração de circo animada sendo avaliadas e encaminhadas para procedimentos avaliativos pré-operatórios. O momento ainda contou com distribuição de lanches e presentes.





Smile Train





Camila Ferreira, representante da Smile Train no Brasil, também participou da visita e enfatizou a necessidade da instituição em proporcionar apoio técnico e financeiro aos Hospitais parceiros. A Smile Train é uma instituição filantrópica internacional, presente em mais de 90 países, que visa possibilitar a cirurgia reparadora de fissura labiopalatina e o tratamento multidisciplinar. Possui um modelo sustentável que capacita médicos de hospitais parceiros a fim de prestarem assistência às crianças com fissura em suas próprias cidades. Na SCMS, o cirurgião plástico Dr. Agostinho Moura é capacitado por meio da parceria com a Smile Train e a Associação Beija Flor.