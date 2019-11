SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL ESTÁ NA UTI!

O Sr Antônio Carlos de Oliveira, 56 anos, é um cidadão sobralense "invisível" aos olhos do Poder Público municipal. Ele sofre há vários anos e não tem o atendimento que deveria ter dos órgãos que cuidam da saúde pública de Sobral. Possivelmente, o Sr Antônio Carlos sofra de uma doença denominada "barriga d'água". Ele tem dificuldades para se locomover e não tem controle de suas necessidades fisiológicas. O cidadão fica diariamente no mercado público, em frente o comércio do Sr. Onofre, próximo ao ponto de parada das topics.





Lamentável !