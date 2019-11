TRÊS CASAS SÃO ATINGIDAS POR FOGO EM GROAÍRAS

Um incêndio atingiu três residências no município de Groaíras, na tarde da sexta-feira (15). O caso aconteceu no bairro “Alto da Tiêta” e possivelmente pode ter sido causado após uma criança colocar fogo em um colchão.





As chamas foram contidas com o auxílio de um caminhão pipa disponibilizado pela prefeitura e da equipe do Corpo de Bombeiros de Sobral. Pelo menos quatro TVs, uma cama e roupas foram destruídas pelo fogo. Felizmente ninguém ficou ferido.





Fonte: DN