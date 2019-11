SOBRAL: POLÍCIA PRENDE HOMEM ACUSADO DE HOMICÍDIO

Polícias Civil e Militar do Estado do Ceará conseguiram na manhã de hoje, 19.11.2019, realizar a prisão de um dos envolvidos na morte de Expedito Igor Martins dos Santos, ocorrida no sábado dia 16, no Bairro Dom Expedito.

Desde o crime, as duas Polícias, por meio do Núcleo de Homicídios de Sobral e da Uniseg-Sobral, realizaram diligências incessantes no sentido de identificar autoria, motivação e demais circunstâncias do crime.

Na manhã de hoje, enquanto o Núcleo de Homicídios conseguia provas da autoria, a Uniseg capturou um dos envolvidos.





Diante de todas as provas, a Autoridade Policial decidiu dar voz de prisão em flagrante em desfavor de Cleber Batista dos Santos, 22 anos, residente na rua Campo Grande, Bairro Dom Expedito.



Cleber Batista tem passagens na polícia por tráfico de drogas e roubo.





Os outros dois envolvidos já foram identificados e encontram-se foragidos.





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o número (88) 99261-3471, que é o WhatsApp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.