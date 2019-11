POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Dando continuidade a operação batizada “Primogênito”, no final da manhã de hoje, (19/11), no município de Sobral/CE, uma ação conjunta dos policiais civis do Núcleo de Combate ao Trafico de Drogas e do Núcleo de Homicídio de Sobral lograram êxito em dar cumprimento ao Mandado de Prisão, expedido pela 3º Vara Criminal de Sobral, em desfavor de Antônia Joebia Xavier Rodrigues(24).





A acusada estava escondida na Travessa São José, nº 275, no bairro Sinhá Saboia em Sobral. Conforme o apurado, Joebia estava morando com o companheiro Luís Henrique Costa Saboia, vulgo “Cotcho”.





No decorrer do cumprimento do mandado, Joebia autorizou que fizessem uma busca no local, momento em que foi encontrado em seu guarda-roupas um revólver calibre 38, com 5 (cinco) munições intactas, em seguida a flagranteada foi conduzida para Delegacia Regional de Sobral e apresentada a autoridade Policial.





Após a realização de todos os procedimentos necessários, a foragida, fora conduzida para a Cadeia Pública de Sobral, ficando à disposição do Poder Judiciário.









Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 99406-5464, que é o WhatsApp da unidade, por onde podem ser feitas denúncias via mensagens. O sigilo e o anonimato são garantidos.