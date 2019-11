UNINTA realizará a palestra “como alcançar sucesso profissional no mundo globalizado"

O Centro Universitário Inta (UNINTA) realizará na próxima quinta-feira (21) a palestra “como alcançar sucesso profissional no mundo globalizado”, o evento, que conta com certificação, é aberto ao público com inscrições gratuitas e acontecerá no auditório da instituição, às 18h. O momento é organizado pela Pró-Reitoria de Educação Continuada (PROECON).





De acordo com a organização, a palestra será ministrada pelo Prof. Me. Paulo Henrique, que irá abordará a importância da Pós-Graduação para destacar as habilidades e competências do profissional para garantir empregabilidade em um mercado competitivo. Além disso, discutirá a vantagem da busca pelo conhecimento para o alcance de novos patamares na carreira.





As inscrições são totalmente gratuitas e os interessados devem se inscrever através do link:









Serviço





Evento: Palestra “A Importância da Pós-Graduação para o Mercado de Trabalho”





Data: 21 de novembro de 2019





Horário: 18h





Local: Auditório Principal do UNINTA