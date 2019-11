VEREADOR ZÉ VITAL: "O MENINO PRODÍGIO, QUE É O IVO GOMES, APRENDEU AS MESMAS COISAS DO LULA"; VÍDEO

Ontem (19), durante a sessão realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Sobral, o vereador Zé Vital, afirmou na tribuna que, o Prefeito Ivo Gomes aprendeu as mesmas coisas do ex-presidente Lula: "o menino prodígio, que é o Ivo, aprendeu as mesmas coisas do Lula".